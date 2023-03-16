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Силуанов: единоразовый платёж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что единоразовый платёж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний.
Силуанов: единоразовый платёж в бюджет затронет лишь десятую часть российских компаний
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если говорить о том, много ли компаний затронет эта новация — нет, всего где-то одну десятую от всех компаний составит эта доля. И мы говорим только о крупном прибыльном бизнесе, о том бизнесе, который имеет доналоговую прибыль за 2021—2022 годы не менее 1 млрд рублей», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что также предложено исключить компании нефтегазового сектора и сектора добычи угля.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.

Он подчеркнул, что эта инициатива не является повышением налогов.

21 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что ВВП России по итогам 2022 года, по последним данным, снизился на 2,1%. 

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