Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, объявив его ресурсом нон грата.

Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Недорогой и экологичный природный газ, который Россия добросовестно поставляла десятилетиями европейским потребителям, по политическим соображениям был объявлен ресурсом нон грата», — заявил он.

По словам Сентюрина, на поставках российского газа во многом основывалось благополучие экономик стран Евросоюза.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.