МИД России заявил о важности выработки антикризисных решений для стабилизации энергорынков

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Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил о необходимости выработки антикризисных решений для стабилизации энергетических рынков.
МИД России заявил о важности выработки антикризисных решений для стабилизации энергорынков
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились бы вне политики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в реальности пока наблюдается «обратная динамика», а также отсутствие предпосылок для нормализации состояния энергорынков в ближайшей перспективе.

Представитель МИД подчеркнул, что попытки введения ценового потолка и формирования «рынка покупателей» не только представляют собой нарушение международного права и норм ВТО, но и ведут к негативному воздействию на нефтяной и газовый рынки.

Ранее Сентюрин заявил, что действия ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи были вынужденной мерой.

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