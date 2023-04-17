МИД России заявил о важности выработки антикризисных решений для стабилизации энергорынков

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил о необходимости выработки антикризисных решений для стабилизации энергетических рынков.

«В текущей ситуации очевидной деградации многих прежних моделей и инструментов развития необходима оперативная выработка пакета антикризисных решений, которые основывались бы на прагматичных задачах и находились бы вне политики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что в реальности пока наблюдается «обратная динамика», а также отсутствие предпосылок для нормализации состояния энергорынков в ближайшей перспективе.

Представитель МИД подчеркнул, что попытки введения ценового потолка и формирования «рынка покупателей» не только представляют собой нарушение международного права и норм ВТО, но и ведут к негативному воздействию на нефтяной и газовый рынки.

Ранее Сентюрин заявил, что действия ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи были вынужденной мерой.