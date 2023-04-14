Минэкономразвития оценило курс на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар

Минэкономразвития России оценивает курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар.

«С учётом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля — до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024—2026 годах», — сказал глава министерства Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в ходе выступления в Госдуме глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на изменение курса доллара.