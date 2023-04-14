Минэкономразвития оценило курс на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар

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Минэкономразвития России оценивает курс рубля на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар.
Минэкономразвития оценило курс на 2023 год на уровне 76,5 рубля за доллар
  • РИА Новости

«С учётом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рубля за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное номинальное ослабление рубля — до среднегодового курса 78,8 рубля за доллар в 2024—2026 годах», — сказал глава министерства Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

Ранее в ходе выступления в Госдуме глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на изменение курса доллара.

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