Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 79—83 рублей

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на изменение курса доллара.

По её словам, с начала апреля рубль идёт вниз по отношению к доллару, однако на этой неделе падение российской валюты приостановилось, рубль смог немного укрепиться к доллару — на 0,1%.

«Главным фактором, оказывающим давление на рубль, является проблема недополучения бюджетных доходов — в Банке России на этой неделе заявляли, что бюджетные доходы «проходят нижнюю точку» в настоящее время, и отсутствие хороших новостей по данному вопросу продолжает ослаблять рубль», — объяснила она.

При этом, по мнению эксперта, сделанные ранее Минфином заявления о том, что в апреле — начале мая продажи валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила сократятся почти в 1,5 раза к предыдущему месяцу, также создали негативный фон на рынке.

«Спрос на валюту у населения и предприятий остаётся высоким, однако данные Росстата о снижении годовой инфляции в марте текущего года с почти 11% в феврале до 3,5% несколько приостановили рост доллара», — считает Мильчакова.

Она добавила, что можно обратить внимание на статистику по недельной инфляции за апрель.

«Если инфляция будет расти медленными темпами, это может стать позитивом для рубля... В конце месяца сдерживающим фактором для доллара должен выступить налоговый период. На следующей неделе можно ожидать курс доллара в 79,5-83,3 рублей», — заключила Мильчакова.

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