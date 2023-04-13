Экономист Масленников заявил о росте доли юаня в международных расчётах

Экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников рассказал о перспективах юаня в мировой финансовой системе.

«Сейчас действительно в международных расчётах и платежах доля юаня повышается. На валютной бирже китайская валюта торгуется наряду с долларом, растут расчёты и в российских рублях. Есть, конечно, и выпуски корпоративных облигаций, размещаемых в юанях, вклады в юанях открываются. Поэтому такой тренд есть — позиции юаня на российском рынке укрепляются», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, многосторонние расчёты, например, в рамках БРИКС, пока ещё только прорабатываются.

Как предположил эксперт, международный валютный мир сможет выйти на мультивалютную композицию примерно через 10 лет.

«Доллар тоже останется одной из ведущих единиц расчётов, но, возможно, будет специализирован на особых операциях, скажем, на торговле интеллектуальной собственностью или ещё чём-нибудь. Он потеряет свои сегодняшние объёмы и доли, но их займут другие», — заключил Масленников.

Ранее заслуженный экономист России, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с НСН рассказал о странах и регионах, готовых к отказу от расчёта в долларах.