Решетников: Россия создала систему мониторинга рисков с учётом рецессии мировой экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в российском правительстве создана система мониторинга рисков, которая учитывает рецессию мировой экономики.

Об этом он сказал на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и МЭР.

«Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В её фокусе — риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики», — цитирует его ТАСС.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американской банковской системе угрожает коллапс.