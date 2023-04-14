Решетников: Россия создала систему мониторинга рисков с учётом рецессии мировой экономики

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в российском правительстве создана система мониторинга рисков, которая учитывает рецессию мировой экономики.
Решетников: Россия создала систему мониторинга рисков с учётом рецессии мировой экономики
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и МЭР.

«Одновременно с подготовкой прогноза в правительстве создана система мониторинга рисков. В её фокусе — риски рецессии мировой экономики, ужесточения санкционного давления, дефицита на рынке труда, роста издержек при перестройке логистики», — цитирует его ТАСС.

Ранее профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что американской банковской системе угрожает коллапс.

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