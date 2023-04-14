В Xiaomi на обвинения Киева заявили о праве каждого на доступ к средствам связи
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Киевский режим принял соответствующее решение из-за отказа компании уйти с российского рынка.
«Мы твёрдо убеждены в том, что каждый потребитель во всём мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете», — говорится в заявлении компании.
В Xiaomi отметили, что компания категорически против включения в список «международных спонсоров войны» украинской стороной.
В заявлении отдельно подчёркивается, что компания выступает за становление и поддержание мира во всём мире.
В июле 2022 года компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённые камерами от фирмы Leica.