В Xiaomi на обвинения Киева заявили о праве каждого на доступ к средствам связи

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Китайская компания Xiaomi, комментируя решение киевского режима внести её в список «спонсоров войны», заявила о праве каждого на доступ к средствам связи.
В Xiaomi на обвинения Киева заявили о праве каждого на доступ к средствам связи
  • Gettyimages.ru

Киевский режим принял соответствующее решение из-за отказа компании уйти с российского рынка.

«Мы твёрдо убеждены в том, что каждый потребитель во всём мире имеет право получать доступ к средствам связи и информации в интернете», — говорится в заявлении компании.

В Xiaomi отметили, что компания категорически против включения в список «международных спонсоров войны» украинской стороной. 

В заявлении отдельно подчёркивается, что компания выступает за становление и поддержание мира во всём мире.

В июле 2022 года компания Xiaomi показала два своих новых смартфона — 12S и 12S Pro, оснащённые камерами от фирмы Leica.

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