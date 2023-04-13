Число самозанятых в Москве превысило 1,28 млн в марте

В Москве число зарегистрированных самозанятых продолжает расти. По состоянию на 1 марта оно превысило 1,28 млн, что составляет 18% от всех зарегистрированных в стране.

Об этом сообщает kp.ru.

«За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тыс. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 млрд рублей», — добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, из этой суммы заработок самозанятых в январе и феврале 2023 года превысил 42 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.