Число самозанятых в Москве превысило 1,28 млн в марте
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает kp.ru.
«За два месяца текущего года число плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 48,5 тыс. Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 млрд рублей», — добавил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, из этой суммы заработок самозанятых в январе и феврале 2023 года превысил 42 млрд рублей.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.