В ЕК заявили, что намерены до лета подписать контракт по совместным закупкам газа
- AP
Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.
«Первый контракт мы надеемся подписать до лета», — цитирует его ТАСС.
Как отмечал ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.