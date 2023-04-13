В ЕК заявили, что намерены до лета подписать контракт по совместным закупкам газа

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Еврокомиссия собирается до лета подписать первый контракт по совместным закупкам газа.
В ЕК заявили, что намерены до лета подписать контракт по совместным закупкам газа
  • AP

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.

«Первый контракт мы надеемся подписать до лета», — цитирует его ТАСС.

Как отмечал ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

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