Еврокомиссия собирается до лета подписать первый контракт по совместным закупкам газа.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.

«Первый контракт мы надеемся подписать до лета», — цитирует его ТАСС.

Как отмечал ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.