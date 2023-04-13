Экономист Беляев: центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию

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Анастасия Белоусова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, согласно которым товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.
Экономист Беляев: центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию
  • РИА Новости

«Китай — это наше основное магистральное направление, над которым мы сейчас работаем. Центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию, в основном в Китай. Речь идёт о том, что мы переориентировали наши поставки на растущие рынки. Дело даже не в том, что Китай дружественный, а в том, что это растущий рынок, в отличие от западноевропейского», — отмечает экономист.

По его словам, китайский рынок перспективный.

«Европейский рынок не развивается. Товарооборот больше 38% — это неожиданно высокие цифры, но это может только радовать. Развивается на пользу двум странам», — заключил он. 

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.

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