Экономист Беляев: центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные, опубликованные Главным таможенным управлением Китая, согласно которым товарооборот между Россией и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.

«Китай — это наше основное магистральное направление, над которым мы сейчас работаем. Центр мирового развития перемещается в Юго-Восточную Азию, в основном в Китай. Речь идёт о том, что мы переориентировали наши поставки на растущие рынки. Дело даже не в том, что Китай дружественный, а в том, что это растущий рынок, в отличие от западноевропейского», — отмечает экономист.

По его словам, китайский рынок перспективный.

«Европейский рынок не развивается. Товарооборот больше 38% — это неожиданно высокие цифры, но это может только радовать. Развивается на пользу двум странам», — заключил он.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая по результатам I квартала 2023 года вырос на 38,7%.