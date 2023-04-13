В Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования

Короткая ссылка
В Москве стартовал приём заявок на гранты для предпринимателей. С их помощью они могут компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования.
В Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет kp.ru.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в прошлом году эта мера поддержки оказалась очень востребованной у бизнеса.

«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 млрд рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов», — заявила Сергунина.

По её словам, в условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить