В Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования

В Москве стартовал приём заявок на гранты для предпринимателей. С их помощью они могут компенсировать часть расходов на приобретение и лизинг оборудования.

Об этом пишет kp.ru.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в прошлом году эта мера поддержки оказалась очень востребованной у бизнеса.

«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 млрд рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов», — заявила Сергунина.

По её словам, в условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.