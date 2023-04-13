В Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования
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Об этом пишет kp.ru.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в прошлом году эта мера поддержки оказалась очень востребованной у бизнеса.
«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 млрд рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов», — заявила Сергунина.
По её словам, в условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции.
Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.