РБК: банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии счетов

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в бюджет России.

Об этом пишет РБК со ссылкой на двоих адвокатов из Швейцарии, работающих с российскими клиентами, а также на источник в банковском секторе этой страны.

В материале уточняется, что Швейцария столкнулась с давлением Соединённых Штатов и стран G7 из-за небольшого объёма замороженных активов России.

В конце февраля пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил, что банки страны не могут использовать для своих целей замороженные активы России.

По его словам, любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

Колумнист Кеннет Рапоза в материале для Forbes выразил мнение, что банковская система России оказалась устойчивее западной благодаря грамотным действиям Центробанка.