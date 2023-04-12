Глава ЦБ Набиуллина отметила важность прекращения антикризисных мер во избежание побочек

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала принимаемые в стране актикризисные меры. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчёта правительства в Госдуме заявил, что в 2022 году по России был нанесён сильнейший санкционный удар.
Глава ЦБ Набиуллина отметила важность прекращения антикризисных мер во избежание побочек
  • РИА Новости

«Антикризисные меры — это такое мощное лекарство, и, как у мощного лекарства, у него есть побочные эффекты. Поэтому принимать его надо прекращать, как только пациент может справиться без него. Иначе эти побочные эффекты сведут на нет всё положительное. И ровно так мы действовали», — сказала она, выступая в Госдуме. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о существенном улучшении прогноза по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году.

По словам Путина, в ходе подготовки бюджета на 2023 год кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в этом году.

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