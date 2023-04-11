Глава ТПП Германии признал, что страна не обеспечила надёжность энергоснабжения

Германия пока не обеспечила надёжность энергоснабжения страны, заявил президент торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан газете Rheinische Post.

«Несмотря на снижение цен на газ, стоимость энергии остаётся высокой для большинства предприятий Германии. В то же время мы ещё не избавились от проблем с надёжностью энергоснабжения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Адриана, это относится не только к зимнему периоду 2023–2024 года, но и в долгосрочной перспективе в целом.

Он добавил, что экономика рассчитывает на работу действующих АЭС до конца кризиса.

При этом ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа.

Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.