Глава ТПП Германии признал, что страна не обеспечила надёжность энергоснабжения
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«Несмотря на снижение цен на газ, стоимость энергии остаётся высокой для большинства предприятий Германии. В то же время мы ещё не избавились от проблем с надёжностью энергоснабжения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Адриана, это относится не только к зимнему периоду 2023–2024 года, но и в долгосрочной перспективе в целом.
Он добавил, что экономика рассчитывает на работу действующих АЭС до конца кризиса.
При этом ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа.
Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.