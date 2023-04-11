Глава ТПП Германии признал, что страна не обеспечила надёжность энергоснабжения

Короткая ссылка
Германия пока не обеспечила надёжность энергоснабжения страны, заявил президент торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан газете Rheinische Post.
Глава ТПП Германии признал, что страна не обеспечила надёжность энергоснабжения
  • AP
  • © Michael Probst

«Несмотря на снижение цен на газ, стоимость энергии остаётся высокой для большинства предприятий Германии. В то же время мы ещё не избавились от проблем с надёжностью энергоснабжения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Адриана, это относится не только к зимнему периоду 2023–2024 года, но и в долгосрочной перспективе в целом.

Он добавил, что экономика рассчитывает на работу действующих АЭС до конца кризиса.

При этом ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа.

Как отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить