Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер выразил мнение, что газохранилища Германии можно будет заполнить к следующей зиме без поставок российского газа.

«Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа», — цитирует его ТАСС.

Мюллер рассказал, что заполненные газохранилища, умеренные температуры и экономия сыграли важную роль в том, что ФРГ «хорошо пережила прошлую зиму».

Как ранее отмечал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, Германия относится к странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от кризиса.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России.

По мнению президента России Владимира Путина, власти ЕС начали осознавать, что политика США ведёт к деиндустриализации Европы.