Экономист Остапкович о росте биткоина до $29 тысяч: рано делать прогнозы

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT рост биткоина выше $29 тыс. впервые с июня 2022 года.

По словам эксперта, волатильность биткоина очень повышена.

«Он может в течение недели прыгать в обе стороны. Это абсолютно неуправляемая валюта. Я думаю, что рост стоимости будет сочетаться со снижением. Это не в первый раз наблюдается. Биткоин стоил и выше, а потом падал», — заявил экономист.

По его словам, фундаментальные выводы делать рано, а сейчас, в течение месяца или двух, нужно наблюдать.

«Тогда начнём думать, что происходит. Нужно понимать, что многие процессы неформальной экономики, теневой экономики проходят через биткоин. Большинство расплат за теневую и неформальную деятельность происходит через биткоины», — добавил Остапкович.

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