«Ъ»: Минфин России рассматривает увеличение НДПИ на уголь в IV квартале 2023 года

Министерство финансов России рассматривает возможность повышения в IV квартале 2023 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российское финансовое ведомство.

Уточняется, что возможность повышения НДПИ будет детально изучена при хороших финансовых результатах работы участников рынка в январе — марте.

«Если I квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на IV квартал», — отметили в министерстве.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент российскими властями вопрос введения экспортных пошлин на уголь не рассматривается.

Ранее в Минэнерго России сообщили о планах нарастить поставки угля в страны АТР в 2023 году.