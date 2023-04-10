«Ъ»: Минфин России рассматривает увеличение НДПИ на уголь в IV квартале 2023 года
- РИА Новости
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на российское финансовое ведомство.
Уточняется, что возможность повышения НДПИ будет детально изучена при хороших финансовых результатах работы участников рынка в январе — марте.
«Если I квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на IV квартал», — отметили в министерстве.
При этом в ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент российскими властями вопрос введения экспортных пошлин на уголь не рассматривается.
Ранее в Минэнерго России сообщили о планах нарастить поставки угля в страны АТР в 2023 году.