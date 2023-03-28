Министр энергетики высказался о ситуации с добычей угля в России

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Министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал о текущей ситуации с добычей угля в стране.
Министр энергетики высказался о ситуации с добычей угля в России
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Schein Photography

Как он отметил на итоговом заседании коллегии Минэнерго, добыча угля в начале 2023 года показывает снижение.

«По углю прогнозируем сохранение текущего уровня, который в 2022 году восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года. По углю пока по началу года у нас идёт снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минэнерго России сообщили о планах нарастить поставки угля в страны АТР в 2023 году.

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