Задорнов назвал криптовалюты и венчур главными «жертвами» мирового финансового кризиса

Экс-глава Минфина России Михаил Задорнов заявил, что самые тяжёлые последствия нового финансового кризиса в мире ожидают криптовалюты и рынок венчурного капитала.

«Где-то будет сдувание пузыря, где-то — коррекция. Когда мы говорим о рынках недвижимости, то это будет именно коррекция — 20-25%, а если о венчурном капитале или криптовалюте — они испытают самые тяжёлые последствия», — сказал он в интервью РИА Новости.

Задорнов объяснил это тем, что криптовалюты и мир венчура ничем не регулируются и ничем не обеспечены.

Он также напомнил, что в период короонавируса недвижимость была очень переоценена в Канаде, Австралии и Швеции, а сейчас она упала на 20-25% в цене.

Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис ранее заявил, что Соединённые Штаты спровоцировали финансовый кризис, но отказываются это признавать.

В конце марта американский президент Джо Байден заявил, что банковский кризис в США ещё не завершён, однако власти страны контролируют ситуацию.

Он отметил, что администрация США пытается понять, необходима ли дальнейшая законодательная деятельность по урегулированию кризиса.