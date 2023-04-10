Задорнов оценил сроки перехода на расчёты в нацвалютах в торговле в десять лет

Миру нужно около десяти лет для того, чтобы перейти на региональные валюты в торговле, заявил экс-глава Минфина России Михаил Задорнов.

По его словам, наиболее активно процесс перехода сейчас идёт на постсоветском пространстве.

«С глобальной точки зрения он (Переход. — RT) будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьёзно»? — цитирует Задорнова РИА Новости.

Он отметил, что пока доллар остаётся главной валютой в международных торговых расчётах — его доля оборота составляет около 60%.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.

По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.