Экс-министр финансов России Задорнов заявил, что мировая экономика находится в кризисе

Мировая экономика находится в настоящее время в кризисе впервые с 2008 года. Об этом заявил бывший министр финансов России Михаил Задорнов.

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно», — приводит РИА Новости его слова.

Задорнов добавил, что в начале текущего года на этот счёт были сомнения, так как наблюдался слабый экономический рост.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — отметил он.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что уязвимость глобальной экономики выросла на фоне стремления центробанков разных стран мира сдержать высокую инфляцию.

Также в МВФ добавили, что напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в размере 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.