«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 36,8 млн кубометров
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 36,8 млн кубометров», — цитирует его РИА Новости.
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