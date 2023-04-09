«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 36,8 млн кубометров

«Газпром» транзитом через Украину подаёт газ для Европы в объёме 36,8 млн куб. м в сутки через ГИС «Суджа».

РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. «Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 36,8 млн кубометров», — цитирует его РИА Новости. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Европа полностью потеряла свою энергобезопасность, лишившись доступа к дешёвым энергоресурсам из России. Заместитель министра энергетики США Дэвид Турк рекомендовал странам Евросоюза заниматься активными закупками газа к двум следующим зимам.