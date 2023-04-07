Курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12:38 мск курс доллара составил 83,04 рубля.
Такой курс доллара по отношению к рублю зафиксирован впервые с 6 апреля 2023 года, уточняет ТАСС.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.