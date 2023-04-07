Курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля

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Курс доллара США на Московской бирже в ходе торгов 7 апреля превысил 83 рубля.
Курс доллара на Мосбирже превысил 83 рубля
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 12:38 мск курс доллара составил 83,04 рубля.

Такой курс доллара по отношению к рублю зафиксирован впервые с 6 апреля 2023 года, уточняет ТАСС. 

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.

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