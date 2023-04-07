Аналитик Деев: в апреле курс доллара может подняться до 83—85 рублей

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Полина Полетаева
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT ситуацию на валютном рынке.
Аналитик Деев: в апреле курс доллара может подняться до 83—85 рублей
  • РИА Новости

По его словам, рубль продолжает снижение к доллару и евро в отсутствие фундаментальных факторов для укрепления.

«Спрос на иностранную валюту растёт по мере увеличения импорта», — объяснил специалист.

Он также отметил, что удешевление рубля становится инструментом для балансирования бюджета.

«Поэтому наверняка стоит ожидать продолжения тенденции, когда рубль будет ослабевать к доллару и евро. Впрочем, это не отменяет возможности некоторого укрепления национальной валюты в ближайшее время: рубль может продемонстрировать отскок, укрепившись до 79—80 рублей за доллар и до 88—89 за евро. Но после этого падение снова продолжится, причём мы наверняка увидим очередные рекорды — доллар по 83—85 рублей, евро — ближе к 93 рублям за единицу. Эта перспектива возможна в течение II квартала этого года или уже в апреле», — заключил Деев.

Ранее стало известно, что курс евро на торгах Московской биржи поднялся до 90 рублей впервые с 14 апреля 2022 года.

Курс доллара растёт до 82,16 рубля.

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