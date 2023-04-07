Аналитик Чумаков назвал болезненным для западных компаний уход с российского рынка

Генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что западные компании несут убытки после ухода с российского рынка.

Также, по его словам, чтобы «отбить» инвестиции, западным компаниям теперь придётся работать вдвое больше.

Он добавил, что уход из России для них оказался крайне болезненным, «совершенно непонятно, как они будут возмещать убытки».

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.