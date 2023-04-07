Аналитик Симонов прокомментировал решение ОПЕК+ о сокращении объёмов нефтедобычи

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Директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве России Константин Симонов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что сокращение объёмов добычи нефти обернётся против стран Запада.

Страны ОПЕК не согласны с теми мерами, которые приняты против ряда игроков, в частности против России, пояснил эксперт.

Запрет на поставки российской нефти создаёт условия, которые отношения к рынку не имеют, считает Симонов.

«То, что они делают, — это, по сути, создание инструментов политического ограничения стоимости нефти. В ответ ОПЕК пытается действовать в рамках рынка, повышая стоимость конечного нефтепродукта», — пояснил эксперт.

Ранее председатель Техасской железнодорожной комиссии, выполняющей функции нефтяного регулятора, Кристи Краддик заявила, что решение государств — членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу усиливает угрозу для США.

Генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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