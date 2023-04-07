В конгрессе США предложили работающим в России американским компаниям покинуть страну

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Виктория Пенькова
Член платы представителей США демократ Уильям Китинг в соавторстве с коллегами Марси Каптур, Брайаном Фицпатриком, а также Майком Куигли представили на рассмотрение конгресса проект резолюции, в котором содержится призыв к американским компаниям, работающим в России, «пересмотреть» возможность своего дальнейшего присутствия в стране. Поводом для подобного решения, по мнению политиков, должна стать политика Москвы в отношении Украины. RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее предложение.
В конгрессе США предложили работающим в России американским компаниям покинуть страну
  • РИА Новости

«Палата представителей призывает крупные американские компании, по-прежнему ведущие деятельность в Российской Федерации, пересмотреть своё дальнейшее присутствие (в стране. — RT) с учётом ситуации на Украине», — говорится в проекте резолюции.

Также в документе подчёркивается, что палата представителей осуждает компании, которые работают в России, предоставляя таким образом стране «финансовую выгоду», якобы позволяющую ей вести спецоперацию на Украине.

Вместе с тем проект призывает американские компании, поставляющие товары и оказывающие услуги «демократическим активистам» в России, создавать спецпрограммы для дальнейших действий «в целях поддержки инициатив, направленных на продвижение демократии».

В январе председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что на фоне ситуации на Украине на российском рынке остались 75,9% иностранных организаций. По мнению Володина, они верят в хорошие перспективы развития экономики России. 

Позднее в СМИ сообщалось, что в России на конец февраля 2022 года работало 2400 дочерних организаций 1400 компаний из стран-членов ЕС и G7. К ноябрю того же года с российского рынка ушли 8,5% западных компаний.

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