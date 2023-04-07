В конгрессе США предложили работающим в России американским компаниям покинуть страну
- РИА Новости
«Палата представителей призывает крупные американские компании, по-прежнему ведущие деятельность в Российской Федерации, пересмотреть своё дальнейшее присутствие (в стране. — RT) с учётом ситуации на Украине», — говорится в проекте резолюции.
Также в документе подчёркивается, что палата представителей осуждает компании, которые работают в России, предоставляя таким образом стране «финансовую выгоду», якобы позволяющую ей вести спецоперацию на Украине.
Вместе с тем проект призывает американские компании, поставляющие товары и оказывающие услуги «демократическим активистам» в России, создавать спецпрограммы для дальнейших действий «в целях поддержки инициатив, направленных на продвижение демократии».
В январе председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что на фоне ситуации на Украине на российском рынке остались 75,9% иностранных организаций. По мнению Володина, они верят в хорошие перспективы развития экономики России.
Позднее в СМИ сообщалось, что в России на конец февраля 2022 года работало 2400 дочерних организаций 1400 компаний из стран-членов ЕС и G7. К ноябрю того же года с российского рынка ушли 8,5% западных компаний.