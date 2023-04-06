Инвестор Сидоров спрогнозировал откат курса доллара до 79 рублей в ближайшие дни

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года.
Инвестор Сидоров спрогнозировал откат курса доллара до 79 рублей в ближайшие дни
  • РИА Новости

По словам эксперта, на российский рубль «давит совокупность факторов».

«Это и нефтяные котировки, которые сократились до $84, это и данные по сокращению экспортных доходов на фоне восстановления поставок импорта в страну, это и снижение объёмов продаж иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила», — рассказал Сидоров.

Он также отметил, что ведомство объявило, что в апреле будет продано юаней на 75 млрд рублей, тогда как в марте эта цифра составляла 120 млрд.

Тем временем в банковской системе России растёт спрос на наличную валюту, что, по мнению инвестора, подталкивает спрос.

«Вероятнее всего, что текущий рост стоимости доллара на Мосбирже носит кратковременный характер, в ближайшие дни валюта может откатиться до отметки 79 рублей», — объяснил собеседник RT.

Ранее стало известно о том, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 80 рублей впервые с 18 апреля 2022 года.

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