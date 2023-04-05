Экономист Стратьева назвала мифом то, что МФО одобряют кредиты всем заёмщикам

Экономист, директор саморегулируемой организации «МиР» Елена Стратьева назвала мифом утверждения о том, что МФО выдают деньги всем обратившимся. По словам эксперта, уровень скоринга находится на высоком уровне и ни одна организация не готова брать на себя повышенные риски.

«Как следствие, уровень одобрения первичным клиентам варьируется в пределах 16—25%. Это миф — про 100%-ное одобрение. Времена, когда займы представляли собой безграничное начисление пеней и штрафов, давно прошли. Сейчас не только ставки по ним чётко ограничены законодательством, но и размер максимальной переплаты», — сказала Стратьева в беседе с НСН.

Она напомнила, что максимальная переплата в настоящее время составляет 1% в день, а в июле её снизят до 0,8% в день.

Как добавила эксперт, рынок МФО — значимый элемент финансового сектора.

Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.