Экономист Стратьева назвала мифом то, что МФО одобряют кредиты всем заёмщикам
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«Как следствие, уровень одобрения первичным клиентам варьируется в пределах 16—25%. Это миф — про 100%-ное одобрение. Времена, когда займы представляли собой безграничное начисление пеней и штрафов, давно прошли. Сейчас не только ставки по ним чётко ограничены законодательством, но и размер максимальной переплаты», — сказала Стратьева в беседе с НСН.
Она напомнила, что максимальная переплата в настоящее время составляет 1% в день, а в июле её снизят до 0,8% в день.
Как добавила эксперт, рынок МФО — значимый элемент финансового сектора.
Ранее экономист Александр Баранов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по сохранению сбережений в 2023 году.