Global Times: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало ударом под дых США

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Решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти стало ударом под дых для авторитета США, пишет Global Times.
Global Times: решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало ударом под дых США
  • AP
  • © Lisa Leutner

«По мнению обозревателей, этот шаг ОПЕК+ стал «ударом под дых» гегемонии США на фоне глубоких изменений, происходящих в глобальном геополитическом ландшафте, в частности в Азии», — говорится в статье.

Так, макроэкономический аналитик Тянь Юнь выразил мнение, что такое решение показывает, что, несмотря на давление США, члены ОПЕК+ проводят независимую политику, «которая разумно защищает их фундаментальные интересы». 

Американский журналист Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post отметил, что Саудовская Аравия послала Соединённым Штатам сигнал, сократив добычу нефти в стране.

Этот шаг дал Вашингтону понять, что американцы больше не командуют рынком нефти на Ближнем Востоке, считает он.

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