Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса по делу о банкротстве

Подавшей заявление о банкротстве компании Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Средства предоставит компания Virgin Investments Limited.

В январе Virgin Orbit сообщила, что её ракета-носитель, запущенная с борта самолёта, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли.