Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса по делу о банкротстве

Короткая ссылка
Подавшей заявление о банкротстве компании Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса.
Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса по делу о банкротстве
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Средства предоставит компания Virgin Investments Limited. 

В январе Virgin Orbit сообщила, что её ракета-носитель, запущенная с борта самолёта, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить