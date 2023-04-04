Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса по делу о банкротстве
Подавшей заявление о банкротстве компании Virgin Orbit предоставят $31,6 млн для финансирования процесса.
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Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Средства предоставит компания Virgin Investments Limited.
В январе Virgin Orbit сообщила, что её ракета-носитель, запущенная с борта самолёта, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли.
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