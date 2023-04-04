SCMP: Китай наращивает мощь юаня с целью бросить вызов доминированию доллара

Власти Китая используют торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчётах, чтобы бросить вызов доминированию доллара.

Об этом пишет издание South China Morning Post.

«Стремление к расчётам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах США в качестве посредника, является одним из многих способов, которыми Пекин планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов», — говорится в материале.

Отмечается, что Пекин пытается предотвратить финансовое удушение со стороны Вашингтона, для чего, в частности, продвигает использование юаня в двусторонней торговле нефтью на Ближнем Востоке.

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