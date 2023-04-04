SCMP: Китай наращивает мощь юаня с целью бросить вызов доминированию доллара

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Власти Китая используют торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчётах, чтобы бросить вызов доминированию доллара.
SCMP: Китай наращивает мощь юаня с целью бросить вызов доминированию доллара
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет издание South China Morning Post.

«Стремление к расчётам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах США в качестве посредника, является одним из многих способов, которыми Пекин планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов», — говорится в материале.

Отмечается, что Пекин пытается предотвратить финансовое удушение со стороны Вашингтона, для чего, в частности, продвигает использование юаня в двусторонней торговле нефтью на Ближнем Востоке.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что конфликт на Украине обернётся негативными последствиями для американской экономики.

Независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

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