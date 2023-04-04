Французский обозреватель Жирар назвал дедолларизацию необратимым процессом

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Французский обозреватель Рено Жирар в колонке для Le Figaro назвал отказ от доллара в мире необратимым процессом, который объясняется использованием США своей валюты для давления на другие страны.

«Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара. Полная дедолларизация не произойдет в одночасье, но это явно необратимое движение», — цитирует его ТАСС.

Жирар заявил, что следующим шагом в превращении доллара в оружие может стать заморозка долларовых резервов Центробанка России в связи с проводимой спецоперацией на Украине. В связи с этим, пояснил эксперт, страны начали сокращать торговлю в долларах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи разных стран об увеличении доли торговли в нацвалютах обусловлены действиями США.

Торговый советник малайзийского посольства в России Хайфил Элми Джамил сообщил, что власти страны также изучают возможность расчётов с Россией в нацвалютах.

По словам президента России Владимира Путина, расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.

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