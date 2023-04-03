Частный инвестор Сидоров: стоимость нефти может закрепиться на уровне $84—86 за баррель

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Ангелина Шурпина
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
Частный инвестор Сидоров: стоимость нефти может закрепиться на уровне $84—86 за баррель
  • РИА Новости

«Стоимость сырья резко отыграла решение ОПЕК+ о снижении добычи. Вместе с Россией сокращение составит 1,6 млн баррелей в сутки, причём действует ещё октябрьское решение альянса о сокращении производства на 2 млн баррелей в день. Итого мировое предложение нефти может снизиться на 3,5%, что немало», — рассказал Сидоров.

По его мнению, если не произойдёт каких-то чрезвычайных событий на рынке нефти, что снизит предложение ещё больше, стоимость нефти может закрепиться на уровне $84—86 за баррель.

«К снижению стоимости сырья могут привести данные о том, что банковский кризис (в США. — RT) постепенно ведёт к мировому финансовому и, как следствие, к глобальному экономическому кризису. Мнения насчёт такой перспективы уже высказываются. Сокращение мировой экономики вызовет падение спроса на энергоносители, а это однозначно создаст ситуацию для снижения котировок», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно о том, что мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

 

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