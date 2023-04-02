Силуанов: бюджет России получил около 2,5 трлн рублей дополнительных доходов
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Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей», — заявил Силуанов.
Он отметил небольшое снижение нефтегазовых доходов.
Ранее в пресс-службе Центробанка России сообщили, что профицит текущего платёжного баланса России за период январь — март текущего года составил $12,9 млрд.
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова, профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.