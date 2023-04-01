Bloomberg: смещение нефтяных рынков на Восток привело к буму строительства танкеров

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По причине тенденции к смещению активности нефтяных рынков с Запада на Восток в мире произошёл бум строительства нефтяных танкеров, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: смещение нефтяных рынков на Восток привело к буму строительства танкеров
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По данным журналистов, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса.

«Основной структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов, который будет поддерживать спрос на перевозки нефтепродуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — это географическое смещение между новыми нефтеперерабатывающими заводами и основными потребителями», — заявила старший аналитик Braemar Александра Алатари.

Компания Simpson Spence Young сообщает, что число кораблей, которым с начала года присвоены международные серийные номера, составляет 28, данное значение близко к показателям 2022 года.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию цен на нефть.

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