Bloomberg: смещение нефтяных рынков на Восток привело к буму строительства танкеров
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По данным журналистов, компания Braemar в этом году получила заказы на 38 танкеров среднего класса.
«Основной структурный сдвиг в ландшафте нефтеперерабатывающих заводов, который будет поддерживать спрос на перевозки нефтепродуктов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, — это географическое смещение между новыми нефтеперерабатывающими заводами и основными потребителями», — заявила старший аналитик Braemar Александра Алатари.
Компания Simpson Spence Young сообщает, что число кораблей, которым с начала года присвоены международные серийные номера, составляет 28, данное значение близко к показателям 2022 года.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию цен на нефть.