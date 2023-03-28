Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с экспортом российской нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков высказался о ситуации с экспортом российской нефти.

«Европейские эмбарго не привели к уменьшению экспорта российских нефти и нефтепродуктов. Москва не только не просела по цифрам, но даже увеличила реальные объёмы поставок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, работа властей в настоящее время направлена на снижение скидки и увеличение маржинальности поставок, чтобы федеральный бюджет больше зарабатывал с каждого поставленного на внешний рынок барреля нефти и нефтепродуктов.

«Необходимо находить новых покупателей, чтобы они начали конкурировать между собой за каждый российский танкер», — добавил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT спрогнозировал стабилизацию цен на нефть.