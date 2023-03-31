Центробанк: в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств

Банк России опубликовал всероссийское обследование домохозяйств по потребительским финансам, согласно которому в 2022 году долги были менее чем у четверти российских домохозяйств.

Как сообщает агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на исследование, проводившееся в середине прошлого года, обязательства по кредитам на покупку недвижимости есть у 5,3% домохозяйств, автокредиты — у 4%, потребительские кредиты — у 10,5%, кредитные карты — у 6,4%, микрозаймы — у 0,6%, долги частным лицам — у 4,6%.

Суммарно, как подчёркивает регулятор, долги есть у 23,1% российских домохозяйств, то есть «менее чем у четверти опрошенных домохозяйств».

Ранее ЦБ сообщал, что внешний долг России в 2022 году упал до минимума за 15 лет.