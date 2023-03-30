Тульский малый бизнес получил микрозаймы на 650 млн рублей в 2022 году
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Фонд также выдал 179 поручительств по кредитным обязательствам предпринимателей. Общая сумма составила около 870 млн рублей.
Такие меры поддержки позволили привлечь в сферу малого и среднего бизнеса более 2,6 млрд рублей кредитных ресурсов и банковских гарантий.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.