Тульский малый бизнес получил микрозаймы на 650 млн рублей в 2022 году

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Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства предоставил в 2022 году 408 микрозаймов на общую сумму более 650 млн рублей, заявила на брифинге директор центра «Мой бизнес» Елена Мартынова.
Тульский малый бизнес получил микрозаймы на 650 млн рублей в 2022 году
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Фонд также выдал 179 поручительств по кредитным обязательствам предпринимателей. Общая сумма составила около 870 млн рублей.

Такие меры поддержки позволили привлечь в сферу малого и среднего бизнеса более 2,6 млрд рублей кредитных ресурсов и банковских гарантий.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

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