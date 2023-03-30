Тульский малый бизнес получил микрозаймы на 650 млн рублей в 2022 году

Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства предоставил в 2022 году 408 микрозаймов на общую сумму более 650 млн рублей, заявила на брифинге директор центра «Мой бизнес» Елена Мартынова.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Фонд также выдал 179 поручительств по кредитным обязательствам предпринимателей. Общая сумма составила около 870 млн рублей.

Такие меры поддержки позволили привлечь в сферу малого и среднего бизнеса более 2,6 млрд рублей кредитных ресурсов и банковских гарантий.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.