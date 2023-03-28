FT: около 2000 заявок иностранных компаний ждут одобрения для ухода с рынка России

Около 2000 заявок от иностранных компаний ждут одобрения российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям для ухода с рынка России.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собеседника, который участвовал в одних из текущих переговоров о выходе.

«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных её материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.