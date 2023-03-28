FT: около 2000 заявок иностранных компаний ждут одобрения для ухода с рынка России
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на собеседника, который участвовал в одних из текущих переговоров о выходе.
«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать», — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных её материнской компанией Veon в пользу российских инвесторов.