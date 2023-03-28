Карчаа: Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ

Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию.

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, применительно к визиту Гросси на ЗАЭС речь идёт о таких вопросах, как «обеспечение ядерной безопасности, понимание развития ситуации на станции».

«Но это в общих чертах — конкретный перечень интересующих его вопросов. Мы открыты для этих вопросов», — заявил Карчаа.

Ранее Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на Запорожскую АЭС.