Карчаа: Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ

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Россия открыта для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его предстоящего визита на станцию.
Карчаа: Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, применительно к визиту Гросси на ЗАЭС речь идёт о таких вопросах, как «обеспечение ядерной безопасности, понимание развития ситуации на станции».

«Но это в общих чертах — конкретный перечень интересующих его вопросов. Мы открыты для этих вопросов», — заявил Карчаа.

Ранее Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на Запорожскую АЭС.

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