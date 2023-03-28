Карчаа: Россия открыта для обсуждения ситуации на ЗАЭС с гендиректором МАГАТЭ
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- © Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty
Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, применительно к визиту Гросси на ЗАЭС речь идёт о таких вопросах, как «обеспечение ядерной безопасности, понимание развития ситуации на станции».
«Но это в общих чертах — конкретный перечень интересующих его вопросов. Мы открыты для этих вопросов», — заявил Карчаа.
Ранее Карчаа заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил возможность провокаций со стороны Киева во время визита Гросси на Запорожскую АЭС.