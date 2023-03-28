Новак допустил возможность введения новых санкций против российского ТЭК

Вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» допустил возможность введения новых санкций против российского ТЭК.

«Конечно, мы думаем, что со стороны недружественных стран будут новые попытки ограничений санкционных. Нам важно создать систему работы с нашими партнёрами, которая бы не зависела от этих санкционных ограничений», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки нефти из страны в Индию в прошлом году выросли в 22 раза.

Российский лидер Владимир Путин также отметил, что Россия смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами и регионами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.