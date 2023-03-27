Экономист Колташов назвал девальвацию доллара способом выхода из финансового кризиса для США

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.
Экономист Колташов назвал девальвацию доллара способом выхода из финансового кризиса для США
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В ходе беседы в пресс-центре НСН эксперт отметил, что Федеральный резерв США выделил за неделю $500 млрд на поддержку финансового сектора. Это уменьшит скорость и зоны экономического кризиса.

«США заблуждаются, думая, что политика повышенной ставки возвращает мир в 1981—1982 годы. Это большая ошибка. Для США реальный выход — девальвация доллара. Если бы они опустили доллар в несколько раз, то это вызвало бы проблемы в американской экономике, но так же быстро можно было бы перестроить промышленные предприятия», — прокомментировал Колташов.

Ранее независимый финансовый консультант Игорь Подопросветов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что роль американской валюты в экономике будет снижаться.

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