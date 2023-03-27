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Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представят на выставке разработки в сфере фотоники

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Резиденты кластера фотоники особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представят свою продукцию на специализированной выставке.
Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» представят на выставке разработки в сфере фотоники
  • © Официальный портал Мэра и Правительства Москв

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Технологии фотоники способны ускорить обработку и передачу данных в 50–100 раз, они незаменимы для развития высокоскоростного интернета.

В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники, который объединил столичные предприятия и научно-технические организации, отметил Овчинский.

Эти компании станут участниками специализированной выставки.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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