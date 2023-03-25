Захарова назвала кредитование Украины со стороны МВФ вваливанием денег «в чёрную дыру»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Международный валютный фонд, предоставляя Киеву кредит в $15 млрд, ввалит деньги «в чёрную дыру».

В своём Telegram она отметила, что МВФ традиционно предоставляет кредиты только тем государствам, у которых есть чёткий план погашения задолженности.

«Если нет гарантий возвращения средств, соответственно, невозможно отчитаться перед странами-членами. Действуют единые нормы для всех участников», — пояснила она.

В свою очередь, у киевского режима никакого плана нет, что не мешает ему «внаглую» запросить у фонда $15 млрд.

«МВФ решил сделать «исключение» и изменить правила кредитования, чтобы продолжать вваливать в чёрную дыру деньги. Таким образом, новая программа МВФ станет первым подобным опытом», — указала она.

Ранее в Минэкономики Франции заявили, что группа кредиторов Украины продлила до 2027 года приостановку обязательств по выплате долгов.