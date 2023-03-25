Politico: ЕК ожидает доход в 2,6% от вложения замороженных активов Банка России

Европейская комиссия ожидает получить отдачу в 2,6% от вложения замороженных в Евросоюзе активов, принадлежащих Центробанку России.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

В материале отмечается, что по мнению Европейского союза, примерно две трети от $300 млрд замороженных на Западе резервов Центробанка находятся внутри блока.

При этом €191 млрд находится в Бельгии, а €21 млрд — в другой, неназванной, стране ЕС.

«Инвестирование этих миллиардов в «ликвидные активы с высоким рейтингом»... может принести «значительный годовой доход со средним значением около 2,6%», — сказано в сообщении издания.

Ранее Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, учитывающихся на их клиентских счетах в других странах.

6 марта стало известно, что Банк России продлил ещё на полгода — до 9 сентября 2023 года — ограничения на снятие наличной иностранной валюты.