Совкомбанк заявил о намерении инициировать банкротство ретейлера «Связной»
Совкомбанк заявил о намерении инициировать банкротство ретейлера «Связной», кредитором которого он является.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на портале «Федресурс».
Ранее стало известно, что российский сотовый ретейлер «Связной» намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.
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