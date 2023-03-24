Совкомбанк заявил о намерении инициировать банкротство ретейлера «Связной», кредитором которого он является.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на портале «Федресурс».

Ранее стало известно, что российский сотовый ретейлер «Связной» намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.