Дерипаска прокомментировал проблемы в экономике США словами «не выдержит кобылка»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя проблемы американской экономики, выразил мнение в своём Telegram, что США не смогут справиться с ситуацией. По его словам, «не выдержит кобылка».

«Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга», — написал он.

Он добавил, что существует серьёзная проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в американских региональных банках.

«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — добавил Дерипаска.

Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.