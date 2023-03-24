Дерипаска прокомментировал проблемы в экономике США словами «не выдержит кобылка»
- РИА Новости
«Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга», — написал он.
Он добавил, что существует серьёзная проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в американских региональных банках.
«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — добавил Дерипаска.
Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.