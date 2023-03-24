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Дерипаска прокомментировал проблемы в экономике США словами «не выдержит кобылка»

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя проблемы американской экономики, выразил мнение в своём Telegram, что США не смогут справиться с ситуацией. По его словам, «не выдержит кобылка».
Дерипаска прокомментировал проблемы в экономике США словами «не выдержит кобылка»
  • РИА Новости

«Ситуация в Америке, конечно, очень и очень проблемная. Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в конгрессе, как бы незаметно поднять ещё потолок долга», — написал он.

Он добавил, что существует серьёзная проблема почти необеспеченных депозитов на $17 трлн в американских региональных банках.

«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — добавил Дерипаска.

Независимый эксперт по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации в банковской системе США.

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