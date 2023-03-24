Аналитик Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 75—77 рублей

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о факторах, влияющих на курс доллара.

По словам аналитика, с начала марта рубль довольно сильно подешевел по отношению к доллару, снизившись на 1,4%, но на этой неделе «усиленно пытался отыграться, подорожав к доллару на 1,1%».

По её словам, валютный рынок обеспокоен размером бюджетного дефицита России, а также мартовским падением цен на нефть ниже $80 за баррель.

«В то же время налоговый период, который в России проходит в конце месяца, оказывает рублю поддержку, и текущая неделя не стала исключением. Также некоторое смягчение риторики ФРС США и вполне обоснованная надежда на то, что ФРС во втором полугодии 2023 года прекратит повышать процентные ставки, тоже на текущей неделе сработали в пользу российской нацвалюты, и, конечно, немало оптимизма рублю добавил визит президента КНР Си Цзиньпина в Москву», — подчеркнула Мильчакова.

Собеседница RT считает, что на следующей неделе «имеет смысл понаблюдать за данными по промышленному производству в России за февраль: чем сильнее будут данные, тем большую значимость они окажут на рубль».

«На следующей неделе ожидаем курс доллара в 75—77 рублей», — заключила она.

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